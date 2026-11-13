© Black Friday 2026 en España: guía de las mejores ofertas en grandes superficies

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El Black Friday 2026 en España tendrá lugar el viernes 27 de noviembre, según los calendarios comerciales que recogen la fecha oficial para esta campaña y según guías de compra como la publicada por Idealista.

Idealista ha preparado una guía de las mejores ofertas en las grandes superficies para este Black Friday, con foco en supermercados y grandes tiendas, según el aviso recogido en el feed de noticias; la campaña suele concentrarse en electrónica, hogar y moda y muchas cadenas amplían sus descuentos durante varios días.

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La fecha central será el viernes 27 de noviembre, pero las búsquedas y comunicados comerciales muestran que cadenas como El Corte Inglés y Carrefour suelen preparar páginas y folletos específicos para el Black Friday y lanzar promociones en días previos o en la semana del evento.

Para exprimir mejor las ofertas en grandes superficies: haz una lista de lo que realmente necesitas, compara precios con antelación y revisa las condiciones del descuento (stock, precios anteriores y garantías). Si buscas tecnología o televisor, revisa con antelación los folletos de Carrefour y las rebajas anunciadas; para wearables consulta seguimientos de precios como el del Apple Watch Series 11.

En electrodomésticos y televisores es habitual que los hipermecados ofrezcan descuentos fuertes; por ejemplo, esta temporada ya hay referencias a modelos rebajados en Carrefour y a chollos locales como el Samsung TU65M80HAU 65 publicado en folletos.

Media Markt y otras cadenas también usan días sin IVA y promociones propias alrededor del Black Friday, por lo que conviene comparar entre grandes superficies antes de comprar un electrodoméstico o un móvil; recuerda comprobar políticas de devolución y garantía.

Resumen práctico: apunta las cinco prioridades de compra, añade alertas de precio en tiendas y comparadores, y revisa los folletos y páginas oficiales de las cadenas para confirmar horarios y unidades disponibles. Las grandes superficies publican catálogos y páginas especiales con antelación para orientar a los compradores.

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