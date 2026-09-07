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Elías Bendodo, dirigente del PP, ha pedido la renuncia de la ministra de Sanidad tras lo que describe como un colapso en la atención médica de Ceuta tras la llegada masiva de migrantes a finales de julio. Sus palabras han avivado el debate sobre responsabilidades políticas y la gestión de la emergencia sanitaria en la ciudad autónoma.

Acusaciones del PP y demanda de dimisión

Desde Tarifa, Bendodo ha señalado directamente a Mónica García como responsable de la situación. Ha exigido que asuma su responsabilidad y deje el cargo si no puede hacer frente a la crisis. Para el vicesecretario, la ausencia de la ministra en los primeros días agrava la percepción de abandono institucional.

Principales reproches del partido

Falta de presencia ministerial en el epicentro de la crisis.

Respuesta insuficiente del Ejecutivo ante un aumento súbito de demanda sanitaria.

Medidas consideradas simbólicas por el PP en lugar de efectivas.

La presión en los servicios de urgencias

Bendodo ha destacado el aumento de pacientes en los servicios de emergencia. Según su relato, las urgencias atienden a 500 personas al día, cifra que eleva la tensión asistencial y supera por mucho la carga habitual.

El personal médico y de enfermería trabaja jornadas extendidas bajo presión

El dirigente sostiene que el aumento de llegadas irregulares, estimado en más de 70.000 personas, incluye casos con patologías complejas. Para él, esto exige una respuesta coordinada y recursos humanos y materiales adecuados.

Testimonio sobre el personal sanitario

Médicos doblando y triplicando turnos.

Enfermeros con jornadas extendidas y estrés laboral.

Denuncias de profesionales calificadas por el Ejecutivo como alarmistas.

Valoración del refuerzo anunciado por el Gobierno

El PP critica que los refuerzos anunciados sean escasos. Contratar «dos médicos y dos enfermeros más», a juicio de Bendodo, es una medida insuficiente. Él la considera una respuesta desconectada de la realidad del territorio.

Los refuerzos anunciados se consideran insuficientes para la demanda real

La disputa se centra en la competencia para gestionar la crisis. Bendodo recuerda que la Salud pública es responsabilidad del Ministerio y exige un plan de contingencia integral.

Visitas ministeriales y el foco mediático

Las giras de ministros a Ceuta han sido objeto de críticas por parte del PP. Bendodo describe estas actuaciones como gestos orientados al impacto visual y no a soluciones concretas. Afirma que han primado las fotos de campaña sobre la resolución de problemas.

En paralelo, el dirigente ha cuestionado la actitud del presidente del Gobierno. Según él, la presencia en la residencia oficial de Lanzarote y la falta de explicaciones públicas generan malestar político.

Lo que pide la oposición

Explicaciones claras del Ejecutivo sobre lo ocurrido.

Plan para evitar la repetición de episodios similares.

Refuerzo sostenible del personal y de la infraestructura sanitaria en Ceuta.

Riesgos y demandas en el terreno sanitario

Más allá de la guerra de declaraciones, el punto clave es la capacidad asistencial. El aumento de la demanda obliga a evaluar recursos, procesos y coordinación entre administraciones. Los partidos debaten quién debe liderar esa respuesta.

El Gobierno ha anunciado refuerzos limitados; la oposición los califica de insuficientes. Las voces profesionales y sociales en Ceuta piden medidas que vayan más allá de intervenciones puntuales.