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La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió que Ceuta no está sufriendo un «colapso sanitario», aunque admitió tensiones en servicios concretos. Su visita pretende dar respuestas a la creciente presión asistencial desde el inicio de la crisis migratoria de finales de julio.

Balance numérico de la atención tras la llegada masiva de migrantes

En los últimos quince días, las cifras de atención sanitaria en Ceuta han aumentado de forma notable. La ministra informó datos precisos sobre las personas atendidas y cómo se ha gestionado la demanda.

Las cifras de atención en Ceuta aumentaron notablemente en los últimos quince días.

5.800 migrantes recibieron asistencia en ese periodo.

migrantes recibieron asistencia en ese periodo. Del total, 3.500 fueron atendidos en atención primaria.

fueron atendidos en atención primaria. 2.300 recibieron atención hospitalaria.

recibieron atención hospitalaria. El primer día se registraron 1.149 atenciones.

atenciones. La presión asistencial ha caído aproximadamente un 70% desde ese pico inicial.

desde ese pico inicial. La media diaria se sitúa en torno a 300 personas, oscilando entre 200 y 400.

Ocupación hospitalaria y capacidad ampliada

El Hospital Universitario de Ceuta ha aumentado su capacidad para responder a la emergencia. La ministra aportó detalles sobre camas y pacientes ingresados.

Actualmente hay 101 pacientes hospitalizados.

pacientes hospitalizados. De ellos, 28 son migrantes, mayoritariamente con patologías leves.

son migrantes, mayoritariamente con patologías leves. Solo un paciente ocupa la unidad de cuidados intensivos (UCI).

La dotación habitual del centro es de 175 camas.

camas. Durante la crisis la capacidad se elevó a 212 camas.

camas. Con estos números, la ocupación ronda el 50%, según la valoración oficial.

Riesgos sanitarios y detecciones relevantes

García explicó la naturaleza del peligro epidemiológico y apuntó a la necesidad de controlar factores de riesgo fuera del ámbito hospitalario.

Calificó el riesgo como moderado para la población migrante y bajo para los residentes de Ceuta. Informó sobre detecciones concretas:

18 menores con prueba Mantoux positiva.

menores con prueba Mantoux positiva. 2 casos confirmados de tuberculosis.

Uno de los casos correspondía a un joven diagnosticado y en tratamiento en Marruecos antes de llegar. El otro era un paciente local bajo sospecha desde hace meses.

Condiciones de alberge y prevención de brotes

La principal preocupación, explicó la ministra, se sitúa fuera de los centros sanitarios. El hacinamiento aumenta riesgos y dificulta la higiene y el aislamiento.

Las condiciones de alberge son clave para prevenir brotes epidemiológicos.

Se pidió a la Ciudad Autónoma que habilite más espacios para alojamiento.

Se reclamó dotación de agua, alimentación e instalaciones sanitarias adecuadas.

Estas medidas facilitan el control epidemiológico y la detección temprana.

García rechazó vincular la inmigración con la transmisión de enfermedades: “no traen enfermedades”, dijo, aunque advirtió que la insalubridad puede favorecer contagios.

Recursos humanos y financieros movilizados

La ministra destacó refuerzos y cifras que, a su juicio, respaldan la capacidad de respuesta del sistema en Ceuta.

Ingesa cuenta con 1.465 profesionales en activo.

en activo. La plantilla orgánica prevista era de 1.000 puestos.

puestos. El presupuesto destinado a Ceuta y Melilla se ha incrementado en torno al 70%.

García reconoció el desgaste del personal tras 15 días de esfuerzo intenso. Señaló que ese sobreesfuerzo ha evitado problemas mayores y que se puede solicitar apoyo adicional a otras comunidades si hace falta.

Atención en urgencias y circuitos diferenciados

La ministra señaló que las áreas más tensionadas son las urgencias y algunas plantas médicas y quirúrgicas. Defendió la utilidad de circuitos asistenciales diferenciados.

Los circuitos separados reducen el riesgo para la población local.

Se mantiene la actividad programada y las consultas habituales.

Ninguna consulta ni asistencia se ha suspendido, según la versión oficial.

Agenda de la ministra y contactos con la sociedad civil

En su agenda de la tarde, Mónica García visitará el Centro de Salud Otero y el Hospital Universitario de Ceuta.